- Guvernul a aprobat azi, 31 august, Ordonanta prin care se asigura finantarea tuturor tipurilor de perdele forestiere, realizarea acestora fiind permisa si persoanelor private, nu numai autoritatilor. Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Ordonanta pentru modificarea…

- Miercuri a avut loc ședința comitetului interministerial pentru energie, care a analizat situația actuala, dupa ce prețul energiei a ajuns la un record de 554 de euro pe MWh.Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi, in debutul ședinței de Guvern ca a decis ca ministerul de resort sa prezinte pana luni…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis doua coduri de inundații, unul portocaliu și unul roșu, care vizeaza Raul Putna. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata, valabil in intervalul 30 iulie, ora 12:00 – 31…

- Barna Tanczos a convocat Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Ședința a fost convocata ca urmare a avertizarilor meteorologice transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), dar și a prognozelor hidrometeorologice realizate de Institutul Național…

- Riscul incendiilor de padure "este extrem de crescut" Foto: Sergiu Șteț. Riscul incendiilor de padure este unul extrem de crescut în aceasta perioada si este nevoie de o supraveghere atenta a zonelor cu risc de aparitie a unor astfel de fenomene, a avertizat joi, 21 iulie, ministrul Mediului,…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Barna Taacute;nczos, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta CMSU , constituit la nivelul MMAP. Sedinta extraordinara a CMSU a fost convocata ca urmare a avertizarilor meteorologice transmise de Administratia Nationala…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Barna Tanczos, a convocat joi dimineata Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta (CMSU), constituit la nivelul MMAP. Sedinta extraordinara a CMSU a fost convocata ca urmare a avertizarilor meteorologice transmise de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare” are un buget de 168 de milioane de euro si va fi derulat de Administratia Fondului pentru Mediu. Aceasta subinvestitie are in vedere sprijinirea conectarii populatiei…