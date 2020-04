Fundasul Sergio Ramos nu a primit inca nicio oferta de prelungire a contractului cu Real Madrid, care expira la finalul sezonului viitor potrivit news.ro.

Cotidianul AS noteaza ca jucatorul are contract pana in 2021 si si-ar dori o prelungire pentru inca doua sezoane.

Insa, avand in vedere ca in 2021 va avea 35 de ani, Real Madrid i-ar putea oferi doar o prelungire pentru un sezon.

AS subliniaza ca Real Madrid nu ar vrea totusi sa riste ca jucatorul sau emblematic sa mearga la alta echipa inainte de Campionatul European din 2021, astfel ca partile ar putea ajunge la o intelegere…