Situatia legata de COVID-19 in Franta este ingrijoratoare, a declarat luni, la postul de radio France Inter, Dominique Le Guludec, directorul autoritatii franceze de reglementare in domeniul sanatatii, Haute Autorite de Sante (HAS), in contextul in care guvernul ia in considerare un nou lockdown, relateaza Reuters. Franta este pe locul sapte in lume in privinta bilantului victimelor, cu peste 73.000 de decese legate de pandemia de COVID-19. "Este un moment ingrijorator. Ne uitam la cifre in fiecare zi. Trebuie sa luam masuri destul de repede, dar in acelasi timp fara sa ne pripim", a spus Dominique…