- Unul din cele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate astazi de catre DSP Alba, este din Cugir. Este vorba despre un barbat de 60 de ani care s-a aflat in contact direct cu un caz pozitiv, aflat in izolare la domiciliu. Barbatul de 60 de ani este tataș unui tanar de 30 de ani, confirmat…

- In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit in data de 24 aprilie 2020, a fost prezentata situația orașului Cugir in contextul pandemiei de coronavirus. In ultima saptamana nu s-a confirmat nici un caz de imbolnavire cu coronavirus, numarul persoanelor infectate ramanand de 18.…

- Ziarul Unirea Orașul Cugir – Situația la zi privind COVID -19: 9 cazuri confirmate cu infecție și 56 de personae in izolare In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit in data de 10 aprilie, a fost prezentata situația orașului Cugir in contextual pandemiei și a Situației de Urgența.…

- In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit astazi, 10 aprilie 2020, a fost prezentata situația orașului Cugir in contextual pandemiei și a Situației de Urgența. Pana la aceasta data, pe teritoriul orașului Cugir exista 7 cazuri confirmate cu COVID-19. Dintre persoanele infectate,…

- Potrivit datelor culese de la Comitetul Local pentru Situații de Urgența, pe teritoriul orașului Cugir nu exista nici un caz confirmat de coronavirus. In momentul de fața 76 de persoane se afla in izolare la domiciliu. Au fost aplicate 40 de sancțiuni in valoare de 41.000 lei pentru nerespectarea prevederilor…

- La Cugir, 330.000 lei vor fi redirectionați din bugetul local pentru achiziționarea de aparate de ventilare la spital si alte dotari si materiale sanitare. Maine, Consiliul Local al orasului Cugir este convocat in sedinta extraordinara de indata pentru a dezbate mai multe probleme urgente, cea mai importanta…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta s-a reunit astazi sub conducerea primarului Adrian Teban, pentru analizarea situației existente la nivelul Orașului Cugir in contextul epidemiologic actual și a posibilitații decretarii ,,Starii de Urgența ” pe teritoriul Romaniei. Precizam ca in orașul Cugir…