Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Crește numarul de traversari a frontierei de stat, in special pe sensul de intrare in Republica Moldova, informeaza Poliția de Frontiera. Moldovenii revin acasa de sarbatorile pascale, iar un flux majorat se atesta inca din data de 23 aprilie. In context, polițiștii…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Inca 60 de persoane au prezentat teste PCR false la COVID-19 in timpul controlului de frontiera. Pe numele lor au fost inițiate cercetari penale. Aceste abateri au fost inregistrate in decurs de o saptamana de catre Poliția de Frontiera. © Sputnik / Mihai CarausCum va…

- CHIȘINAU, 27 mart – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, fluxul de persoane a constituit 12 686 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 303 de persoane, dintre care 3 943 au trecut pe la frontiera moldo-romana, 1 160 au fost la cea cu Ucraina și 1 200 de calatori…

- CHIȘINAU, 10 mart – Sputnik. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 412 traversari persoane, dintre care 3 016 treceri la frontiera moldo-romana, 1 067 de treceri la frontiera cu Ucraina și 329 de treceri aeriene. © Sputnik / Georgiana ArseneMiercuri ninge, iata ce se intampla…

- CHIȘINAU, 7 mart – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 9 901 traversari, cu peste 3 mii mai puține decat vineri. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 877 traversari persoane, dintre care 2 421 treceri la frontiera…

- CHIȘINAU 28 feb - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 188 de traversari, dintre care 3 183 de treceri la frontiera moldo-romana, 1 722 de treceri la frontiera cu Ucraina și 1 283 de treceri aeriene. © Sputnik / Anatolii KiriakNoi…

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Poliția de Frontiera precizeaza ca toate puncte activeaza in regim normal. In ultimele 24 de ore, fluxul de persoane a constituit 17 338 de traversari. © Inquam Photos / George CalinAl doilea medic roman care face paralizie temporara dupa vaccinul anti-Covid 19Pe…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 16 203 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 8 052 traversari persoane, dintre care 4 856 treceri la frontiera moldo-romana, 3 070 treceri la frontiera cu Ucraina și 126 treceri…