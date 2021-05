Situația la frontieră, bilanțul săptămînii In perioada 03 - 09 mai 2021, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au fost notificate 408 evenimente cu documentarea a 413 persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: - 44 de incalcari ale regimului zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere; - 21 de cetațeni straini au incalcat regimul de șe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

