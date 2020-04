Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 246 de noi cazuri de infecții cu COVID-19. Bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 6.879. Care este situația pe județe De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.041 de persoane care nu au respectat…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 831 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 113 traversari persoane, dintre care 608 treceri la frontiera moldo-romana, 280 treceri la

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova,…

- Incendiu la frontiera Republicii Moldova cu Romania, in raionul Cahul. Pompierii din sudul țarii au fost alertați pentru a lichida un incendiu extins de vegetație, izbucnit in Rezervația naturala științifica Prutul de Jos din apropierea localitații Valeni, raionul Cahul.

- In perioada 16 - 22 martie 2020, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 38 de evenimente, cu documentarea a 55 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza:- 30 de

- In perioada 9 - 15 martie 2020, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 237 144 traversari, dintre care un numar mai mare – 125 102 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova.

- In perioada 17 – 23 februarie 2020, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 309 933 traversari, dintre care un numar mai mare – 155 851 treceri pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- In perioada 27 ianuarie – 2 februarie 2020, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 295 161 traversari, dintre care un numar mai mare – 152 301 treceri pe sensul de ieșire din Republica Moldova.