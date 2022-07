Situaţia înscrierilor la cele mai căutate facultăţi ale Politehnicii. Formula după care se calculează media Situatia inscrierilor la Facultatea de Automatica si Calculatoare: 713 de tineri inscrisi pe locurile de la buget si taxa. Concurenta in acest moment de 2 elevi pe un loc! Examenul de admitere va avea loc pe data de 19 iulie. Perioada de inscriere la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" s-a incheiat joi, 14 iulie, si au fost depuse un numar de 683 dosare pentru locurile la buget si 30 la taxa. In acest an, sunt disponibile 296 de locuri pentru buget si 55 la taxa. Care este situatia la Facultatea de Automatica si Calculatoare La Facultatea de Automatica si Calculatoare vor fi si probe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

