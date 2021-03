Situația infectărilor Covid în județ Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor: Zona ROȘIE: 6 JUDEȚE +CAPITALA, conduce in continuare TIMIȘ, cu aproape 5,50/1000 de locuitori Zona GALBENA: 17 județe Zona VERDE: 18 județe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

