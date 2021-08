Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, ratacit pe traseul Piciorul Pietrei Arse, care a fost cautat de sambata de zeci de salvamontiști, pompieri și jandarmi, a fost gasit, luni, de salvatori, insa nu pe munte, ci acasa. Daniel era cautat pe traseul Piciorul Pietrei Arse, dupa ce a anunțat, sambata, ca a plecat de la cabana Piatra…

- Salvamontistii din Sinaia cauta, duminica, un turist care s-a ratacit pe un traseu din Muntii Bucegi si care a cerut sprijinul salvatorilor. Ei fac apel la barbat ca, daca a ajuns acasa sa ia contactul cu Salvamont, pentru ca actiunea de cautare sa inceteze, potrivit news.ro. Turistul a sunat…

- Persoana urmarita a fost depistata de politistii constanteni.La data de 21 iulie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat, in municipiul Constanta, un tanar, de 22 de ani, pe numele caruia Judecatoria Onesti a emis masura educativa privativa…

- Salvamontistii au fost chemati sa intervina, in ultimele 24 de ore, in 20 de cazuri, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Bihor.20 de apeluri la Dispeceratul Național SalvamontIn ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 20 de apeluri prin care se solicita…

- Un tanar din Catina și-a pierdut viața, azi-noapte, in urma unui accident produs in localitatea Corbu. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus de un șofer de 21 de ani, din Catina, pe direcția Cislau catre Valenii de Munte, in localitatea Corbu, a ieșit in afara parții…

- "Daca este vara, vorbim de țanțari, capușe și nu numai. Situația e știuta, se intampla de ani și ani de zile. In plan individual, e clar ca avem lucruri de facut. Cand mergem la iarba verde, in parc, la padure sau chiar in propria curte, trebuie sa fim atenți, mai ales la copii mici, sa observam daca…

- Autoritatile Moscovei au calificat drept „dramatica” miercuri incidenta infectiilor cu SARS-CoV-2 in capitala rusa si au decretat vaccinarea obligatorie a cel putin 60% dintre angajatii sectorului serviciilor, relateaza EFE si Interfax, preluate de Agerpres. „Trebuie pur si simplu sa facem totul pentru…

- Romania a trecut de la o faza a transmiterii comunitare a coronavirusului la una „sporadica”, odata cu scaderea numarului de cazuri zilnice, dar situația poate reveni la cea din trecut din cauza noilor variante care se transmit mai rapid, a afirmat duminica, intr-o emisiune la Digi24, Alexandru Rafila,…