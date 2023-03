Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 7.500 de persoane, potrivit politiei, si-au strigat duminica furia in fata Parlamentului din Atena, dupa catastrofa feroviara din Grecia soldata cu 57 de morti si care este pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena, potrivit AFP. Intre manifestantii din…

- Ciocniri violente intre politie si manifestanti in fata Parlamentului din Atena, duminica, in timpul unui miting de protest organizat dupa dezastrul feroviar din Grecia, in urma caruia au murit circa 60 de persoane, marti seara, relateaza AFP. Manifestantii au idat foc la cosurile de gunoi si au aruncat…

- Ciocniri violente au avut loc, duminica, intre politie si manifestanti, in fata Parlamentului din Atena, in timpul unui miting organizat dupa dezastrul feroviar din Grecia, soldat cu moartea a 57 de persoane marti seara, relateaza AFP. Manifestantii au incendiat cosurile de gunoi si au aruncat cocktail-uri…

- Ionut, romanul dat disparut dupa tragedia feroviara din Grecia, a fost gasit mort. Familia romanului a fost anuntata de autoritatile din Grecia ca Ionut se numara printre victimele accidentului de tren. Salvatorii sunt asteptati sa incheie eforturile de a gasi cadavrele victimelor accidentului feroviar…

- Circa 1.800 de oameni, potrivit politiei, au pastrat un minut de reculegere vineri in fata parlamentului din Atena in memoria celor 57 de persoane ucise in coliziunea de marti a doua trenuri, in timp ce actiuni similare legate de aceasta tragedie au loc si in alte orase ale Greciei.

- Aproximativ 2.000 de manifestanti s-au adunat joi seara la Salonic, nordul Greciei, pentru a protesta impotriva erorilor care au dus la accidentul feroviar din Grecia, in urma caruia cel puțin 57 de oameni și-au pierdut viața , relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Manifestantii au…

- Aproximativ 2.000 de manifestanti s-au adunat joi seara la Salonic, nordul Greciei, pentru a protesta impotriva erorilor care au dus la catastrofa feroviara de marti seara, in timp ce politia a anuntat un nou bilant, de 57 de morti si cel putin 56 de disparuti, relateaza AFP, citat de Agerpres.…

- Aproximativ 700 de persoane, conform politiei, s-au adunat joi seara in fata sediului companiei elene de cai ferate Hellenic Train, la Atena, pentru a protesta impotriva erorilor care au dus la accidentul tragic de tren de marti seara, in timp ce politia a anuntat un nou bilant, de 57 de morti si cel…