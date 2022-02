Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, lau B1 TV, ca cei 1.000 de militari suplimentari care trebuie sa soseasca in Romania ar putea ramane pentru o perioada mai mare de timp daca tensiunile de la Marea Neagra nu vor fi inlaturate. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am…

- Vasile Dancu, ministrul Apararii, a reactionat, miercuri, dupa anuntul referitor la suplimentarea fortelor americane in Romania , apreciind ca este ”o masura defensiva in sprijinul securitatii si apararii Romaniei”. Totul, in contexul crizei din Ucraina, țara care este amenințata cu invazia ruseasa.…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a anuntat, miercuri, ca Statele Unite raman „umar la umar alaturi de aliatii NATO.” John Kirby: Situatia actuala cere sa consolidam postura de descurajare si de aparare la Flancul Estic al NATO. Presedintele Biden a afirmat clar ca SUA va raspunde la…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, exclude varianta unei mobilizari, precizand ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca aceasta tara nu si-a mobilizat rezervistii. El a precizat ca pentru cine vrea sa faca Armata statul are mai multe variante si…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca Romania, ca membra NATO, nu este in situația de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, cel in care Rusia ar invada Ucraina, pentru ca aceasta țara nu este membra NATO. El a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui sa se…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca este imposibil ca Romania sa fie abandonata de aliații americani, in contextul situatiei din Ucraina, țara noastra fiind „una dintre cele mai importante tari din NATO”. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile…

- Ministrul Apararii a afirmat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, dar nu stie ce tip de conflict va fi, precizand ca Romania se pregateste pentru ce este mai rau, acesta fiind rolul Armatei si al politicii.

- Nu va fi razboi, este clar, in care sa fie implicata Romania, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. El apreciaza ca nu se impune convocarea unei ședințe extraordinare a CSAT din cauza situației de la granița Ucrainei, anunța Mediafax. „Pentru cei care sunt ingrijorați - in primul rand, NATO,…