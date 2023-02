Stiri pe aceeasi tema

Este „puțin probabil" ca Rusia sa captureze orașul simbolic Bakhmut pana la aniversarea invaziei, pe 24 februarie, spun cercetatorii Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) citați de CNN, relateaza Mediafax.

Orasul ucrainean Bahmut, scena unor lupte inversunate de mai multe luni, nu este pe punctul sa cada, in pofida recentelor progrese rusesti, a apreciat marti patronul grupului paramilitar privat Wagner, , care a subliniat ca acolo are loc un macel, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

Rusia s-ar putea grabi sa lanseze o ofensiva in regiunea Donețk intr-un interval de timp nerealist și probabil fara suficienta putere de lupta, a raportat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in februarie. 7.

Presedintele Volodimir Zelenski a spus, in mesajul adresat compatriotilor luni seara, ca desi unii oameni din orasele din spatele frontului par sa fi „uitat complet de razboi", luptele acerbe continua in principalele directii operationale, in special in Donbas, iar ignorarea razboiului „e un lux

Ucraina nu ar trebui sa incerce sa apere cu orice pret orasul Bahmut, scena unei batalii sangeroase, ci sa se concentreze mai mult pe pregatirea unei contraofensive majore, a estimat vineri un inalt responsabil american, scrie AFP, citat de Agerpres.

A inceput cea de-a doua faza a operațiunii rusești, de data aceasta de la nord de Soledar. Parasutistii ruși și mercenarii Wagner ar fi intrat in forța in orașul strategic care le-ar deschide calea apoi spre Bahmut, epicentrul luptelor din ultimele lui unde ucrainenii s-au baricadat serios.

Ministerul Apararii din Marea Britanie a anunțat ca Rusia și-a intețit atacurile asupra orașului Bahmut, din estul Ucrainei, in timp ce cartierul general din Ucraina a informat ca respinge atacurile rusești din regiune, menite sa incercuiasca forțele Kievului din zona.