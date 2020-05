Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un copil din sase s-a simtit deprimat cu regularitate in timpul izolarii impuse in Spania din cauza epidemiei covid-19, iar suferinta psihologica a fost mai puternica in randul categoriilor sarace, a anuntat joi organizatia Save the Children, relateaza Reuters.

- Rusia a anuntat miercuri ca a inregistrat 135 de morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore - un varf -, iar bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a depasit pragul de 300.000, arata datele oficiale, relateaza AFP.In total, 2.972 de persoane au murit din cauza covid-19, iar 308.705…

- Spania a ridicat marti interdictia legaturilor aeriene si maritime directe cu Italia – aflata in vigoare de la 11 martie si mentinuta in perioada de izolare cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Aceasta dispozitie a fost publicata in Buletinul oficial. Insa…

- Covid-19 a avut un impact semnificativ in sport și, implicit, in tenisul de masa. Restricțiile de mișcare impuse de guvernele țarilor lumii au dus la suspendarea antrenamentelor sportivilor, dar și a calendarului intern și internațional, pe o perioada nedeterminata. Odata cu relaxarea acestor restricții,…

- Persoanele care sosesc din strainatate in Spania, incepand de vineri pana la finalul starii de urgenta, vor fi plasate in carantina pentru 14 zile, potrivit unei decizii a guvernului de la Madrid publicate marti si care vizeaza incetinirea raspandirii noului coronavirus, transmit AFP si Reuters.…

- Situația evolueaza in bine in Spania. Acolo inregistreaza a treia zi consecutiv sub 200 de morti din cauza covid-19; bilantul creste cu 185 de decese si 1.318 de contaminari la 25.613 de morti si 219.329 de cazuri, conform News.ro.Citește și: Se intampla in Romania, in plina stare de urgența:…

- Gica Craioveanu (52 de ani) se afla in Madrid și a vorbit despre situația din Spania, țara puternic afectata de pandemia de coroanvirus. Fostul internațional a dat detalii despre intercțiile pe care le-au primit ibericii, despre cum se descurca in aceasta perioada și despre ce se va intampla in Spania…

- Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.209, iar cel al deceselor, 120.Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este…