Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și unul dintre cei mai vizibili specialiști in spațiul public in perioada pandemiei de COVID-19, a prezentat o harta globala a vaccinarii. Din pacate, Romania nu se afla in zona verde pentru ca nu a vaccinat mai mult de 40% din populație. Iata postarea lui Cherecheș: ”Situația globala privind rata de vaccinare: verde – țarile care au depasit 40% mov – țarile care se apropie de 40% (aici este și Romania) portocaliu – țarile care sunt departe de 40% (aici sunt 69 de țari care au avut acces limitat la vaccinuri…