Situația este grava la Centrala Nucleara de la Zaporojie, avertizeaza șeful Agenției Internaționale a Energiei Atomice. Intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate ONU, Rafael Grossi a cerut acces in centrala pentru o delegație oficiala a Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite cere insistent instituirea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa. Rafel Grossi, directorul Agenției Internaționale a Energiei Atomice, afirma ca situația este grava, iar totul se afla și sub presiunea timpului. Intr-o reuniune de urgența a ONU, acesta…