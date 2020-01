Situația este gravă: BMW pune lacătul pe trei fabrici BMW AG a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, unde grupul german are aproximativ 18.000 de angajati si produce o jumatate de milion de vehicule pe an, din cauza epidemiei cu noul coronavirus din statul asiatic, transmite DPA. Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii de la birouri din Shenyang vor reincepe luni activitatea, dar vor lucra de acasa, a precizat un purtator de cuvant al producatorului auto german. Citește și: Nume grele!Fostul șef de cabinet… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania auto BMW a anuntat joi ca inchide trei dintre fabricile sale din orasul chinez Shenyang, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, potrivit Agerpres.Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii din Shenyang, de…

- Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii de la birouri din Shenyang vor reincepe luni activitatea, dar vor lucra de acasa, a precizat un purtator de cuvant al producatorului auto german. Acesta nu a dorit sa spuna…

- Sunt peste 2.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus la nivel mondial, cele mai multe fiind in China, iar bilanțul deceselor a ajuns la 56, potrivit unor date facute publice duminica, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele chinez Xi Jinping a avertizat sambata, in cadrul…

- Ziarul Unirea Video| COȘMARUL epidemiei de coronavirus: Bolnavi zac pe jos in spitale și garile pazite cu arme automate. Cat de grava este situația Sambata, China a confirmat ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in…

- China a confirmat marți al patrulea deces cauzat de misteriosul coronavirus, in condițiile in care se inregistreaza o creștere a numarului de imbolnaviri, informeaza Reuters. Anunțul starnește ingrijorari pe piețele asiatice pe fondul apropierii Anului Nou, cand sute de milioane de chinezi sunt așteptați…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a avertizat pe principalii responsabili ai Partidului Muncitorilor ca tara sa cunoaste o situatie economica „grava“, si a cerut instituirea de masuri urgente, transmite AFP.

- Episcopul Macarie al Europei de Nord a lansat un nou apel la rugaciune pentru situația grava in care se afla medicul roman Camelia Smicala și cei doi copii ai ei aflați in custodia statului finlandez:”In urma ultimelor evenimente relatate pe rețelele de socializare, am vorbit cu doamna Camelia-Mihaela…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut marti guvernului chinez sa ofere clarificari in urma unor noi dezvaluiri privind detentia musulmanilor uiguri in tara, informeaza DPA. "China trebuie sa-si respecte obligatiile internationale in termeni de drepturi ale omului", a declarat el la Forumul…