- Cehia va incepe sa construiasca spitale de campanie pentru pacientii cu COVID-19, au declarat joi oficiali guvernamentali, in timp ce tara se confrunta cu cea mai rapida rata de infectare din Europa, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ministrul de interne Jan Hamacek a declarat pentru agentia de…

- CHIȘINAU, 12 oct - Sputnik. Situația creata de pandemia de coronavirus in Chișinau ramane alarmanta in continuare. Șefa Direcției sanatate din cadrul Primariei, Tatiana Bucearschi, a anunțat ca din 1 037 de paturi destinate pacienților infectați, circa 90 la suta sunt ocupate. © Sputnik…

- Spitalele din Alba sunt sub o presiunea din ce in ce mai ridicata in ceea ce priveste cazurile de COVID-19. Situatia duce uneori la probleme mari, cum a fost cazul unei familii din Alba Iulia ”plimbata” pe la trei spitale si care a primit tratament abia dupa doua zile de la momentul testarii.

- Avem 1.325 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 16 persoane au fost externate din spital. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate 10 cazuri noi de infecție cu coronavirus,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat astazi ingrijorarea cu privire la situatia pandemiei de COVID-19 in Republica Ceha si reducerea planificata de catre guvern a urmaririi contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, potrivit Agerpres. Premierul Cehiei, Andrej Babis, a sugerat…

- Statisticile dovedesc ca Spania trece prin al doilea val al pandemiei si a depasit 412.000 de infectari cu Sars-CoV-2. A crescut si numarul deceselor pana la 116 in ultimele 7 zile si 87 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot…

- POARTA MASCA… La spitalul barladean, care este suport Covid-19, in noaptea de 29/30 iulie au decedat la ATI Reanimare, inca doi pacienti care erau in stare grava, fiind intubati. Situația epidemiologica la nivelul județului Vaslui, conform informațiilor oferite de Direcția de Sanatate Publica Vaslui,…

- Suceava, unul dintre cele mai grav afectate judete de pandemia de COVID-19, se confrunta acum cu o noua situatie. Conform DSSP Suceava, laboratorul de testare nu mai dispune de kit-uri pentru testarea COVID. „Am avut pana astazi (joi – n.r.) kit-uri, azi s-a lucrat. De maine nu mai avem.…