Situația epidemiologică în județ – 20 octombrie 2020 Direcția de Sanatate Publica a Județului Hunedoara informeaza cu privire la situația focarelor, a școlilor și gradinițelor care au activitatea suspendata sau in regim online, total sau parțial, din cauza riscului epidemiologic și biologic, precum și situația epidemiologica generala din aceasta dimineața. CAZURI ACTIVE (14 ZILE): 1029 PERSOANE INTERNATE: 252 PERSOANE IN EVALUARE LA SPITAL: 252 CAZURI ACTIVE (14 ZILE): 1029 PERSOANE INTERNATE: 252 PERSOANE IN EVALUARE LA SPITAL: 252 TOTAL DECESE: 191 (de la inceputul pandemiei) TOTAL PERSOANE VINDECATE: 2228 (de la inceputul pandemiei) FOCARE: ATI Spital de Urgența Petroșani -14 Centru Rezidențial UAMS Hunedoara… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

