Situația epidemiologică din Capitală: Scade rata infectărilor Covid-19 Scade rata infectarilor Covid-19 in București. Incidența cazurilor de imbolnaviri din Capitala a scazut la sub 7 la mia de locuitori. Duminica, valoarea inregistrata este de 6,85 la mia de locuitori. Pe parcursul saptamanii trecute, incidența infectarilor cu Covid-19 a stagnat la puțin peste 7 la mie. Incidența cazurilor a inceput sa creasca de la jumatatea lunii februarie. Pe 21 martie, Capitala a depașit pragul de 5 infectari Covid-19 la mie. Pe 28 martie, incidența infectarilor a fost depașit pragul de 7 la mie. Cea mai mare incidența a fost pe 31 martie, cand, potrivit raportarilor oficiale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

