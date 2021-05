Situația epidemiei pe județe. De Paște, toată țara este în afara zonei roșii Daca anul trecut pe vremea asta ne aflam in plin lockdown, acum Romania se afla in afara zonei roșii. Bucureștiul și județele din țara raman in afara zonei roșii. Media naționala a ratei de infectare a scazut la 1,75, fața de nivelul de 1,86 de vineri. In zona galbena se afla Capitala și 16 județe, iar in cea verde sunt 25 de județe. Cele mai mici incidențe au fost raportate de Suceava – 0,41, Gorg – 0,43 și Maramureș – 0,46. iar cele mai mari de București – 2,86 și județele Cluj și Ilfov, ambele cu 2,52. Alte 1.307 cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, iar bilanțul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

