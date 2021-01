Situația epidemiei pe județe: Clujul iese din zona roșie Conform ultimelor cifre furnizate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), județul Cluj a ieșit din „zona roșie” de risc epidemiologic. In zona roșie raman in continuare municipiul București și județele Ilfov și Timiș. Rata de infectare cu noul coronavirus din ultimele 14 zile din Cluj este de 2,98 la mie. In București, incidența cazurilor este de 3,47, in timp ce in județul Ilfov este de 4,24, iar in Timiș este de 3,08. 22 de județe se afla in zona verde, respectiv cu o rata de infectare, sub 1,5, in creștere fața de raportarea de ieri. The post Situația epidemiei pe județe: Clujul iese din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

