- Pana astazi, 7 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.479 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.638 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19669 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13800 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.046 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Dupa o usoara scadere a numarului victimelor duminica si luni, joi este a treia zi consecutiva cu un bilant ce depaseste 2.000 de decese. De la inceputul pandemiei, bilantul deceselor inregistrate in SUA a ajuns la 62.906, potrivit datelor furnizate de sursa citata. SUA sunt tara cu cele mai multe victime…

- Numarul de cazuri de COVID-19 a crescut accelerat in Rusia in aceasta luna, desi a raportat mult mai putine infectari decat multe tari europene occidentale in primele stadii ale epidemiei. „Autoritațile lucreaza intr-un ritm bun. organizat si responsabil. Situatia este sub control total. Intreaga noastra…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana…

- Patru cazuri de COVID-19 la Ministerul Justiției! Catalin Predoiu a descris situația ca fiind una „dificila”, dar sub control.„Ne-am putut organiza astfel incat ministerul sa-și exercite funcțiunile, iar colegii in cauza sa beneficieze de asistența medicala necesara. S-au luat toate masurile…

- Pana astazi, 17 martie, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Statistica pe judetele din regiunea Moldovei este urmatoarea: 13 cazuri la Iasi 5 la Neamt 4 la Suceava 2 la Galati si Vrancea 1 la Botosani, Bacau…