Doar București și județele Ilfov și Cluj au ramas in „zona roșie”. Incidența infectarilor cu Covid-19 este mai mare de 3 la mie. Potrivit datelor oficiale de vineri, in Capitala rata de infectare este de 4,15, in Ilfov de 4,13, iar in Cluj de 4,04. In restul județelor indicele COVID este mai mic de 3. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.523 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…