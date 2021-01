Situația epidemiei de coronavirus pe județe: Creștere alarmantă în Cluj Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus arata ca Bucureștiul a raportat din nou cele mai multe cazuri noi de coronavirus, respectiv 940, fiind urmat de Cluj, cu peste 400 de infectari in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, in București au fost raportate 940 de cazuri de COVID-19. Pe locul doi se afla Cluj, cu 404 de noi cazuri, fața de 229 cate au fost inregistrate miercuri. In Timiș s-au inregistrat 340 de noi cazuri de infectari, iar in Iași 230. Cele mai puține imbolnaviri au fost raportate in Harghita. The post Situația epidemiei de coronavirus pe județe: Creștere alarmanta in Cluj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala a revenit pe prima pozitie a topului zonelor cu unde s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi (181 potrivit raportului GCS de duminica), dupa ce sambata fusese depasit doar de judetul Ilfov. Pe locul 2 este judetul Cluj (cu 169 de cazuri noi), iar pe locul 3 se afla judetus Galati (143 noi…

- Bucurestiul a raportat 1.828 de noi infectari cu coronavirus, ceea ce reprezinta jumatate din totalul de 3.660 de cazuri inregistrate la nivelul intregii țari in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului de astazi, 7 decembrie. Bucureștiul inregistreaza in continuare cele mai multe imbolnaviri zilnice.…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost raportate 8.499 de cazuri noi Bucureștiul are 1.283 de infectari, cele mai multe Topul este completat de Constanța (536), Cluj (434), Brașov (428) Pana astazi, 27 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 457.848 cazuri de persoane infectate…

- Dupa București (1.473 de cazuri noi), cele mai multe infectari in ultimele 24 de ore au fost confirmate in județul Cluj, cu 233 mai multe decat ieri.10.108 de cazuri noi de COVID au fost raportate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 36.963 teste. Cele mai multe cazuri de coronavirus…

- Dupa București (1.141 cazuri noi), cele mai multe infectari in ultimele 24 de ore au fost confirmate in județul Constanța, cu 106 mai multe decat ieri.10.269 de cazuri noi de COVID au fost raportate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 37.906 de teste.Cele mai multe cazuri de coronavirus…

- Bucureștiul a inregistrat miercuri 946 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, cu 101 mai multe infectari fața de raportarea precedenta. Pe locul doi este județul Cluj, cu peste 700 de noi cazuri.Romania a inregistrat miercuri 9.799 cazuri noi de COVID-19, la 38.863 teste efectuate.Bucureștiul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata, 24 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Potrivit acesteia, județul Alba ramane pe primul loc cu incidența de 3,67 (anterior 3.54), București are 3,35 (anterior 3.33), iar Cluj are 3,33 (anterior 3.18). Incidența 3…

- Bucureștiul continua sa fie cea mai afectata zona din țara de COVID-19. In ultimele 24 de ore, Capitala a inregistrat 650 de cazuri noi, conform bilanțului de astazi, 21 octombrie. Dupa Capitala, cele mai multe noi infecții au fost in județul Cluj, respectiv 343, cu 115 mai multe fața de ieri. Miercuri,…