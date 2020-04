Stiri pe aceeasi tema

- Datele primului buletin transmis de Protectia Civila din Italia fara insa a organiza o conferinta de presa confirma o scadere a numarului persoanelor internate.Citește și: Streinu Cercel, avertisment in plina criza de COVID-19: 'Ma aștept ca in urmatoarele 5-10 zile sa avem o problema'…

- Protectia Civila din Italia a raportat miercuri date pozitive, adica o scadere a persoanelor internate. Inca sunt in spitale 27.643 de persoane cu simptome, cu 368 mai putine fata de ziua precedenta. La Terapie Intensiva se afla 3.079 de persoane, cu 107 mai putine in comparatie cu marti. Practic,…

- COVID-19. Datele comunicate de Protectia Civila luni nu sunt optimiste. In afara de informatiile referitoare la decese, care au crescut de altfel fata de duminica - 431, persoanele internate cu simptome sunt in total 28.023, cu 176 mai multe decat duminica. Conform oficialilor italieni, ramane…

- Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: 547 persoane în carantina, 1.200 persoane aflate în autoizolare la domiciliu, 91 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate în spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca. Pâna…

- Protectia Civila a prezentat o crestere a numarului bolnavilor (adica persoane care sunt in prezent diagnosticate pozitiv) cu 1.195 (marti au fost 880). Miercuri, au fost internati la Terapie Intensiva 3.693 de persoane cu 99 mai putini fata de marti. Persoane internate cu simptome sunt 28.485, cu…

- Conform ultimelor date oficiale, in data de 05.04.2020 avem 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate și externate. IN BUZAU SUNT 12 CAZURI CONFIRMATE! De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare…

- Potrivit datelor furnizate de Protectia Civila din Italia despre epidemia de coronavirus, in ultimele 24 de ore au murit 727 de persoane, cu 110 mai putin fata de ziua precedenta cand au fost inregistrati 837 de decese. In total, numarul lor a ajuns la 13.155, potrivit La Repubblica.

