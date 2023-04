Situația drumurilor naționale închise pe fondul atenționării COD ROȘU de viscol Situația drumurilor naționale inchise sau cu circulație ingreunata din zona Moldovei, pe fondul atenționarii COD ROȘU de viscol A. DRUMURI NATIONALE CU CIRCULATIA INTRERUPTA DIN CAUZA CONDITIILOR METEO NEFAVORABILE 1. DN28A km 0+000 – km 37+661 Tg. FRUMOS – PASCANI – MOTCA (IS) 2. DN29 km 44+100 – km 99+850 BOTOSANI (BT) – [...] The post Situația drumurilor naționale inchise pe fondul atenționarii COD ROȘU de viscol first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

