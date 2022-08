Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea cea mai mare a tinerilor cu virsta cuprinsa intre 14 și 34 ani se afla in orașul Balți, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. {{632357}} Despre aceasta arata datele Biroului Național de Statistica al Republicii Moldova. Ungheni este al doilea oraș ca pondere a tinerilor din Republica Moldova,…

- Intr-un an pandemic, in Moldova a crescut numarul de casatorii. Potrivit Biroului Național de Statistica, in anul 2021 s-au incheiat 22,5 mii de casatorii, cifra fiind in creștere cu 1,5 ori comparativ cu anul precedent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape trei sferturi dintre tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani din 92 de țari care au date disponibile nu reușesc sa dobandeasca competențele necesare angajarii, potrivit unui raport publicat recent de UNICEF. Raportul Recovering learning: Are children and youth on track in skills development?…

- Deputații au aprobat, in lectura finala, un proiect de lege care stabilește instituirea normelor generale pentru organizarea și desfașurarea recensamintelor populației și locuințelor. Proiectul de lege a fost elaborat de catre Biroul Național de Statistica, cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru…

- Prim-ministra Natalia Gavrilța a efectuat astazi o vizita la Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret ”CRAT” din municipiul Balți, in cadrul careia a discutat cu tinerii despre necesitațile și realizarile lor, și a evidențiat principalele proiecte ale Executivului, orientate in beneficiul tinerii…

- Se pare ca scumpirea carburanților ii determina pe moldoveni sa foloseasca tot mai mult transportul public și sa renunțe la automobile. Potrivit Biroului Național de Statistica, in ianuarie-martie 2022 cu transportul public au fost transportați 51,7 milioane pasageri, in creștere cu 13,3% fața de perioada…

- Republica Moldova se confrunta in acest moment cu grave probleme economice. Ele sunt accentuate de valul de refugiați ucraineni carora țara le face cu greu fața. Inflația a ajuns la cote astronomice (șeful Bancii Naționale a Moldovei a anunțat o inflație de 31%. E posibil sa creasca in continuare),…