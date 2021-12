Situația din Ucraina: Scholz ameninţă Moscova cu posibile "consecinţe" asupra Nord Stream 2 / Franţa vorbeşte despre "consecinţe strategice" Noul cancelar german Olaf Scholz a amenintat miercuri cu posibile &"consecinte&" pentru gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, în cazul invadarii teritoriului Ucrainei de trupele ruse, în timp ce Ministerul francez de Externe a transmis Moscovei ca un astfel de scenariu ar putea avea &"consecinte strategice si de amploare&".



&"Pozitia nostra este clara, ne dorim ca inviolabilitatea granitelor sa fie respectata de toti, fiecare întelege ca aceasta ar avea consecinte daca lucrurile ar sta altfel&", a declarat Scholz în primul sau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

