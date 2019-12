Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 21 dec – Sputnik. Occidentul a prezentat Rusia ca pe o sperietarea in perioada țarista, in perioada sovietica și continua s-o faca și acum, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, prezentand șefilor statelor membre ale CSI documentele desecretizare din perioada celui de Al Doilea…

- BUCURESTI, 19 dec – Sputnik, Doina Crainic. Raspunzand unei sesiuni de intrebari din partea reporterilor de la Moscova, Putin a declarat joi, in cadrul conferintei anuale de presa, ca Rusia este pregatita „sa reinnoiasca noul acord START actual”, chiar daca se va intampla si la sfarșitul acestui…

- CHIȘINAU, 19 dec - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu șeful ”Sberbank”, German Gref, cu care a discutat oportunitațile de implementare a unor proiecte in Moldova. ”Am discutat diverse subiecte, inclusiv tendințele din economia mondiala și cea regionala,…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a menționat in cadrul conferinței de presa anuale ca situația legata de impeachment-ul președintelui SUA, Donald Trump, reprezinta un rezultat al infrangerii Partidului Democrat in alegerile prezidențiale. © AP Photo / Carolyn KasterCe…

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat la telefon cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, chestiuni ce țin de asigurarea securitații energetice a statelor UE, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Сергей ГунеевUE se opune sancțiunilor SUA impotriva…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Fostul primar al Moscovei Iuri Lujkov a murit marți in Germania, la varsta de 84 de ani. El a decedat in timpul unei operații pe cord. Iuri Lujkov s-a nascut pe 21 septembrie 1936 la Moscova. El a fost cel de al doilea primar al capitalei ruse, din 6 iunie 1992.…

- CHISINAU, 9 dec - Sputnik. La Paris a avut loc prima intalnire bilaterala intre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, imediat dupa incheierea negocierilor dintre liderii țarilor care participa la summit-ul in ”formatul Normandia”. Presedintele rus s-a declarat…

- BUCUREȘTI, 5 dec – Sputnik. Serbia nu va diminua nivelul de cooperare cu Rusia, in pofida aspirațiilor europene, a declarat președintele sarb, Aleksandar Vucic. © Sputnik / Сергей ГунеевDeclarație: Serbia nu va susține niciodata sancțiunile impotriva Rusiei “Serbia urmeaza parcursul european,…