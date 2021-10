Situația din spitalele ieșene este gravă. Medicii recomandă purtarea măștii și vaccinarea Situația in acest moment este dincolo de foarte grava, arata Vasile Cepoi, directorul DSP Iași: „Cazurile au depașit toate estimarile facute de noi”. Azi s-au inregistrat la Iași 856 de cazuri noi de COVID-19. Nu mai sunt locuri in spitale, astfel ca, arata medicul, „doua cazuri au ramas in ambulanța la Infecțioase și mai multe la UPU”. Dar este și o criza de oxigen la nivelul infrastructurii medicale. Ambulanțele au ramas astazi 3 ore fara oxigen. „Toate sursele de oxigen sunt exploatate la maximum și depașite, stațiile de oxigen sunt suprasolicitate”, declara Cepoi. „Speram ca maine spitalul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

