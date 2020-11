Stiri pe aceeasi tema

- "Evolutia pe care o vedem de la inceputul lunii septembrie este o evolutie in crestere. Acea evolutie este data si de o transmitere in comunitate. Orice activitate economica, orice activitate sociala, de transport in comun, orice alt eveniment a insemnat cresterea transmiterii. Limitarea acestor…

- Nelu Tataru spune despre paturile din terapie intensiva ca a fost un an de „modernizare forțata” in spitale și de „organizare impusa de situație”: „Daca va spun ca noi am plecat cu 740 de paturi suport Covid complet dotate. Suntem la 1.250 in acest moment”. Nelu Tataru a declarat, duminica, la Iași,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2. „La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele de faza III, judetene si municipale,…

- Nelu Tataru a explicat, joi, ca decizia de carantinare a unei localitati, inclusiv a Bucurestiului, va fi luata in calcul, in conditiile in care indicele va depasi de 3, numai in anumite conditii. "Cand indicele va fi peste 3, se va introduce carantina. Daca indicele este peste 3 din cauza…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat o vizita de lucru la Ploiești. Situația dificila din zona l-a facut pe inaltul demnitar sa afirme ca o sa reevalueze tot ce inseamna personal, astfel incat spitalele sa poata gestiona mai bine numarul mare de cazuri Covid-19.Citește și: STUDIU Adolescenții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de COVID-19. Aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. Alte 1.504 de cazuri noi de coronavirus – un record absolut – au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Au fost efectuate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca, in prezent, sunt functionale 1.034 de paturi de terapie intensiva complet echipate pentru patologia COVID-19. ‘Au dotarea completa pentru patologie COVID, tot ce inseamna ventilatoare, tot ce inseamna monitoare, tot ce inseamna injectomate.…