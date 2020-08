Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut în aceasta saptamâna, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse, citata…

- Cu peste 300.000 de sinistrati in urma exploziilor devastatoare de marti la Beirut, Libanul s-ar putea confrunta cu o criza sanitara comparabila cu cea din timpul razboiului civil (1975-1990), a avertizat joi presedintele organizatiei neguvernamentale Medici fara frontiere (Medecins sans frontieres.…

- Cel putin 24 de persoane au murit in atacul de la o inchisoare din estul Afganistanului. Atacul comis de teroriști ISIS a fost declanșat duminica și continua luni dimineata, au anuntat autoritatile locale citate de presa straina. In inchisoarea din Jalalabad sunt detinuti numerosi talibani si membri…

- Ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine au marcat din nou noaptea de vineri spre sâmbata în orașul american Portland, statul Oregon, care de aproape doua luni este teatrul unor manifestații contra rasismului și, acum, împotriva detașarii agenților federali din…

- Zeci de politisti si protestatari au fost raniti in manifestatiile care au avut loc in fata Parlamentului sarb si in apropierea primariei din orasul Novi Sad, dupa ce autoritatile si-au exprimat intentia de a reimpune carantina pe perioada weekend-urilor din cauza cresterii numarului de contaminari…

- Proteste violente au avut loc in capitala Serbiei, Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a decis sa reimpuna starea de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus. Opozantii dau vina pe guvern si afirma ca oamenii nu trebuie sa sufere noi restrictii, a informat Mediafax. Conform news.ro, mii…

- Peste 300 de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti, reclamand incalcarea legii prin instituirea starii de alerta. Protestatarii nu poarta masti de protectie, au pancarte cu mesaje impotriva autoritatilor si cer dovezi cu privire la existenta pandemiei de coronavirus. Violeta Alexandru…