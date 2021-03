Situaţia din învăţământ este staţionară: unii elevi merg acasă, alţii revin la şcoală Totodata, tot ieri au fost raportate 8 noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in randul cadrelor didactice, iar 4 cadre didactice au iesit din perioada de carantina, in total, la nivelul judetului, aflandu-se inca in izolare un numar de 44 de cadre didactice. Acestora se adauga si 5 cadre didactice auxiliare care inca se afla in perioada de carantinare, in cursul zilei de ieri, un cadru didactic auxiliar iesind din perioada de izolare (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația se imbunatațește la Colegiul Militar din Alba Iulia! Aproape 60 de elevi s-au vindecat de COVID-19 și au revenit la școala Aproape 60 de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, s-au vindecat și au revenit in colegiu, pana in…

- Alte șapte cazuri de coronavirus au fost depistate in unitațile de invațamant din județul Gorj. Este vorba despre doua educatoare și o ingrijitoare de la Gradinița „Vis de Copil” din Targu Jiu. Direcția de Sanatate Publica Gorj urmeaza sa decida daca unitatea va fi inchisa, avand in vedere ca acum cateva…

- Peste 500 de școli au avut activitatea suspendata iar 600 de elevi sunt confirmați pozitiv cu noul coronavirus in perioada 8-17 februarie, anunța Ministerul Educației și Cercetarii, anunța MEDIAFAX. Potrivit Ministerului Educației, 542 de clase au activitatea suspendata dincauza coronavirusului,…

- Ministerul Educației a anunțat ,miercuri care este situația epidemiologica in școli de la aproape o saptamana și jumatate de la reluarea cursurilor fața in fața. Astfel, pana in prezent 1.072 de elevi, profesori sau personaul auxiliar din invațamant au fost confirmați cu noul coronavirus. Astfel, conform…

- Un numar de 21 de elevi și 3 profesori din județul Argeș au COVID-19, a declarat, marți, prefectul județului, Emanuel Soare. Cei mai mulți nu au fost in școala de la reluarea cursurilor. Prefectul Emanuel...

- Ministerul Educației a anunțat care este situația epidemiologica in școli, vineri, 11 februarie, la cinci zile de la redeschiderea școlilor pentru invațamantul in format fizic.Astfel, instituția condusa de Sorin Cimpeanu a precizat ca situația cazurilor inregistrate in școli in perioada 11-12 februarie,…

- In prima saptamana de cand școala a inceput fizic au fost depistați cu Covid patru cadre didactice și doi elevi. La nivel național, peste 670 de elevi și profesori au fost depistați cu Covid saptamana aceasta. In județul nostru, patru cadre didactice și doi elevi au fost depistați pozitiv cu Covid-19…

- Scoala online se prelungeste in toata tara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanta de iarna. Decizia a fost luata la solicitarea Ministerului Educatiei, adresata Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si este motivata de situatia epidemiologica, ce continua sa puna presiune pe sistemul…