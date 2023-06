Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei infrunta Elveția luni de la ora 21:45 pe stadionul Swissporarena din Lucerna, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Tricolorii vin dupa o remiza grea cu selecționata din Kosovo (0-0). Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Prima TV.

- Romania disputa astazi cel mai greu meci din preliminariile EURO 2024, la Lucerna, impotriva Elveției, de la 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan analizeaza la GSP Live, de la 09:01, duelul in care „tricolorii” sunt vazuți drept victime sigure. Corespondentul GSP.RO in Elveția, Costin Ștucan, ne…

- UEFA a anunțat brigada de arbitri care va oficia la meciul dintre Elveția și Romania, din etapa a 4-a a preliminariilor Euro 2024. Meciul tricolorilor cu Elveția va fi arbitrat de o brigada din Italia, avandu-l la centru pe celebrul Daniele Orsato. Acesta va fi ajutat de asistenții Ciro Carbone si Alessandro…

- Fotbalistul Tudor Baluța a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pristina, ca prima reprezentativa a Romaniei intalneste, vineri, Kosovo, una dintre contracandidatele la calificarea la EURO 2024 si in consecinta o victorie ar fi extrem de importanta. „Kosovo e una dintre contracandidate…

- ​Elveția și Romania se vor intalni luni, 19 iunie, la Lucerna in preliminariile pentru Euro 2024 la fotbal. Murat Yakin, selecționerul gazdelor, are un motiv de bucurie inainte de duelul cu tricolorii lui Edi Iordanescu: partida se va disputa cu „casa inchisa”.

- Yann Sommer (34 de ani), portarul Elveției, mai are doi ani de acord cu Bayern Munchen, dar ar putea pleca odata cu revenirea lui Manuel Neuer (37 de ani). Nu vrea sa-și piarda postul de titular la naționala, amenințat de Gregor Kobel (Dortmund), dar depinde de David De Gea, care intarzie sa semneze…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste pe 16 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Fadil Vokrri“ din Prishtina, selectionata statului Kosovo. Prima reprezentativa va juca apoi impotriva Elvetiei, pe 19 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Swissporarena“ din Lucerna. Ambele partida conteaza pentru Grupa…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei a pierdut partida de pe teren propriu cu Austria, scor 35-30 (19-17), in runda a cincea a Grupei 4 a preliminariile Campionatului European din 2024.