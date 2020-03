Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor injecteaza in sistemul financiar lichiditatea necesara pentru a fluidiza sistemul de plati, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar de resort, Florin Citu."Toate platile se fac la timp! Suntem permanent in legatura cu BNR", a precizat Citu. Citește…

- Cele mai importante landuri germane, printre care Renania de Nord-Westfalia si Bavaria, au decis inchiderea scolilor, pentru a evita raspandirea coronavirusului, iar operatorul național de transport feroviar a anunțat nu va mai avea trenuri directe catre Italia.Bilantul pandemiei de coronavirus…

- ​Rețelele și serviciile electronice vor fi utilizate suplimentar la domiciliul angajaților, în contextul în care mulți lucreaza de acasa în aceasta perioda, iar la nivel guvernamental se ia în calcul ca elevii sa efectueze cursurile online, prevede Arbitrul telecom (ANCOM), într-o…

- Franta a inregistrat 15 noi decese cauzate de noul coronavirus, ceea ce a adus bilantul total la 48 de morti din 2.281 de cazuri confirmate de la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat miercuri seara ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aproape 500 de noi cazuri…

- Vineri autoritatile franceze au raportat inca 19 cazuri de coronavirus. Bilantul a ajuns la 57 de cazuri. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, le recomanda cetatenilor sa nu mai dea mana unii cu altii. In acest mod se poate preveni raspandirea epidemiei.

- Un pacient de 62 de ani, internat la Paris, in stare grava, a decedat din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile franceze. Este al doilea pacient decedat in Franta. Primul a fost un turist chinez in varsta de peste 80 de ani, care a murit acum 2 saptamani. Ministerul francez al Sanatatii a anuntat…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Autoritatile sanitare franceze dau alarma pentru Europa si anunta oficial ca trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate”, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP, citata de news.ro.Cei trei pacienti spitalizati…