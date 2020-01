Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar putea avea arme nucleare într-un an sau doi, daca țara continua sa încalce acordul nuclear din 2015, a declarat vineri ministrul francez de extrne, Jean-Yves Le Drian, potrivit Reuters. ”Daca ei vor continua sa destrame acordul de la Viena atunci, da, într-o…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate/Vicepresedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, in contextul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate/vicepresedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, in contextul evolutiilor recente…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului…

- Ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Italiei si Marii Britanii au decis sa se reuneasca marti de urgenta la Bruxelles pentru a discuta despre situatia din Libia, unde maresalul Haftar isi continua ofensiva spre Tripoli, precum si despre dosarul iranian, transmite AFP. Conform unor surse europene…

- Ministrii afacerilor de externe ai statelor Uniunii Europene se vor intalni vineri la Bruxelles pentru a discuta despre criza iraniana, informeaza luni surse diplomatice citate de AFP. Aceasta reuniune va incepe de la ora 14.00 (13.00 GMT), intr-un context in care UE incearca sa aplaneze tensiunile…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Statele Unite doresc sa colaboreze cu Rusia pentru incheierea conflictului din Libia, dar a adaugat ca i-a reamintit marți ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, ca Libia este supusa unui embargo in privința importului de arme,…

- Noul Inalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Josep Borrell, a declarat luni ca este necesara abordarea situatiei actuale din America Latina deoarece aceasta este "mai grava" fata de acum cateva luni, cu crize in tari precum Bolivia, Chile sau Venezuela, transmite EFE.…