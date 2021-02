Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles. Agenda propriu-zisa a reuniunii va include discutii privind relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, participa miercuri si joi la reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in sistem videoconferinta. In cadrul discutiilor din prima zi a reuniunii - prezidate, de la Cartierul General al NATO de la Bruxelles, de secretarul general al Aliantei,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, marți, ca tot ceea ce a facut Rusia in ultima perioada arata ca este mai degraba pe o poziție de confruntare cu Uniunea Europeana, decat pe o poziție de deschidere, anunța MEDIAFAX. La intalnirea cu ministrul afacerilor externe și europene…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, vicepresedinte al Partidului Popular European si vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European a transmis un mesaj prin care spune ca Uniunea Europeana trebuie sa fie unita pentru a sanctiona „lucrurile grave” care se intampla in prezent in Rusia. Siegfried…

- Bogdan Aurescu a declarat, inainte de a participa la reuniunea de luni de la Bruxelles a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene ca va reintera la intrunire faptul ca Romania a condamnat arestarea lui Alexei Navalnii, care este inacceptabila si ca represiunea opozitiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o convorbire telefonica cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, la solicitarea acestuia, in contextul in care in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, va avea loc reuniunea Consiliului European. Conform unui comunicat transmis…

- Politologul de la Expert Grup, Dionis Cenușa, constata duble standarde a oficialilor din Uniunea Europeana fața de politicienii de la Chișinau. Reacția vine dupa ce Bruxelles s-a expus despre ședința Legislativului de joi, cind deputații PAS au organizat un haos in plen. "UE mai face o remarca interesanta…

- Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetarii, a participat luni, 30 noiembrie 2020, la reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeana. Pe agenda evenimentului a fost inclusa și o dezbatere cu tema Configurarea Spațiului european al educației și a viitorului cadru strategic pentru…