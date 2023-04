Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a reluat exporturile de energie electrica catre Europa, dupa o pauza de sase luni cauzata de atacurile paralizante cu rachete rusesti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a anuntat ministrul Energiei, German Galuscenko, informeaza Agerpres.

- Șeful grupului Wagner a transmis o informație care generaza revolta in Ucraina. Potrivit lui Evgheni Prigojin, orașul Bahmut a fost cucerit de ruși in mod „oficial” dupa ce luni dimineața, acesta a revendicat cucerirea primariei din Bahmut. De-a lungul razboiului dintre Ucraina și Rusia, orașul Bahmut…

- Forțele ucrainene continua sa controleze partea de vest a orașului Bahmut și au distrus podurile de peste raul care strabate localitatea de la nord la sud și care a devenit, practic „linia frontului”, dupa ce mercenarii Wagner au preluat controlul asupra zonei estice a orașului. Malul raului a fost…

- Presedintele Volodimir Zelenski si-a exprimat miercuri seara solidaritatea cu protestatarii proeuropeni din Georgia si le-a multumit ca au fluturat steagul ucrainean la Tbilisi ca un simbol al luptei impotriva expansiunii ruse, subliniind ca Georgia, Ucraina si Moldova au dreptul de a-si alege calea…

- Fiecare strada din Bakhmut este acoperita cu sangele nostru”, afirma Fox, un soldat ucrainean din orașul aproape distrus Bahmut, aflat pe linia frontului in razboiul dintre Rusia și Ucraina, relateaza Euronews intr-un reportaj din cea mai fierbinte zona a luptelor. Aflat in subsolul unei cladiri rezidențiale,…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Și rușii, și ucrainenii au „forțe semnificative” in Zaporojie Britanie, a transmis Ministerul britanic al Apararii. Intre timp, in Bahmut au loc lupte sangeroase, in timp ce mercenarii Wagner și-au consilidat forțele in Soledar. Mark Milley, șeful Statului Major al SUA, spune ca in acest an, va fi foarte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…