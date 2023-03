Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce bei are un impact profund asupra sanatații tale generale. In aceasta situație, sunt implicate și starea de sanatate a inimii, a creierului și menținerea corpului la o greutate corespunzatoare. Principalul inamic al creierului este zaharul. Multe persoane consuma bauturi dulci chiar și la micul…

- Aproape 588 milioane euro sunt puse la bataie, prin Planul Național de Redresare si Reziliența, pentru amenajarea unor centre de colectare cu aport voluntar (CAV)... The post Molozul, deșeurile periculoase sau anvelopele vor putea fi aruncate la 4 centre de tip CAV din Arad appeared first on Special…

- A inceput montarea noilor stații de calatori cu panou de informații digital, senzori și sistem fotovoltaic pentru transportul public din municipiul Targoviște. Stațiile vor fi dotate cu vor fi dotate cu senzori de temperatura, de umiditate și de poluare, iar calatorii vor știi și care este nivelul de…

- Trebuie sa fie dificil sa ții socoteala numarului de insule raspindite pe o suprafața de peste 370.000 de kilometri patrați, intr-o țara care este supusa cu regularitate activitații vulcanice și condițiilor meteorologice extreme. In timp ce Japonia a asistat la formarea de noi insule și la dispariția…

- Din cele aproape 900 de milioane de obiecte de imbracaminte uzate expediate in Kenya in 2021, o treime contineau plastic, iar calitatea acestora era atat de slaba incat au fost „imediat aruncate sau arse‟, generand poluare si riscuri pentru sanatate, a avertizat Fundatia Changing Markets intr-un raport…

- Prețurile hartiei igienice sunt din nou in creștere, iar vina poate fi aruncata pe prabușirea pieței imobiliare din SUA. Problemele cu care se confrunta aceasta piața au declanțat o criza in industria de cherestea, unde cotațiile futures au scazut cu peste 60% in ultimele șase luni, potrivit Bloomberg.Ca…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui au precizat, pentru Libertatea, ca in acest caz se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de abuz in serviciu. Ancheta a fost declanșata in urma unei plangeri inregistrate inca de anul trecut. Procurorii au ridicat o serie de documente…

- Anchetatorii ucraineni au descoperit o camera de tortura in orașul Herson, unde forțele ruse ar fi reținut și abuzat copiii, a declarat avocatul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubinet, potrivit The Guardian.