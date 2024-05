Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Joe Biden a ridicat in secret interdicția Ucrainei de a lovi teritoriul Rusiei cu arme americane, dar „numai in apropierea zonei Harkov”, a informat Politico pe 30 mai, citand trei surse anonime familiare cu chestiunea, noteaza Kyiv Indepndent.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovit ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, in care armata invadatoare a inceput, recent, noi operațiuni, relateaza BBC, care citeaza surse din presa americana.

- Tensiunile cresc in regiune dupa solicitarea Poloniei ca NATO sa elimine restricțiile privind loviturile in interiorul Rusiei, ca raspuns la recentele declarații ale președintelui Vladimir Putin, despre folosirea armelor NATO pe teritoriul rus.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reprosat vineri Occidentului ca interzice Ucrainei sa foloseasca armele furnizate de Europa si Statele Unite pentru a lovi teritoriul rus, intr-un interviu exclusiv acordat AFP. „Ei ne pot lovi de pe teritoriul lor, acesta este cel mai mare avantaj pe care…

- Rusia va lansa in curand o noua ofensiva in nord-estul Ucrainei, și anume in regiunea Sumi, anticipeaza șeful serviciului secret militar ucrainean (HUR), generalul Kirilo Budanov, citat de The New York Times (NYT).„Situația este la limita și devine critica cu fiecare ora care trece”, a declarat șeful…

- In direcția Harkov, trupele ruse nu opresc acțiunile ofensive, incercand sa disloqueze unitați ale Forțelor de Aparare din pozițiile lor ocupate, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei despre informații operaționale pe front incepand cu ora 15:00, noteaza ukrainkapravda.

- Trupele ruse vor ataca in parți neașteptate ale frontului in timpul ofensivei de vara și ar putea incerca sa avanseze spre orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a declarat marți, 23 aprilie, comandantul Garzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, citat de Reuters.Harkov, al doilea oraș…

- Un atac aerian rusesc asupra celui de-al doilea oraș ca marime al Ucrainei, Harkov, a lovit infrastructura de transmisie TV, provocand intreruperi ale semnalului, a declarat un oficial local. Turnul de televiziune de 240 de metri din orașul ucrainean Harkov s-a rupt in jumatate și a cazut la pamant…