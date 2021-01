Situația deszăpezirii în Târgu Mureș Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis luni, 11 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca 5 autospeciale curața in mod constant zapada de pe strazile orașului, iar 3 vehicule mai mari și 2 mai mici sunt in serviciu. ,,Acestea fac posibila curațarea drumurilor principale, iar curațarea trotuarelor este asigurata … Post-ul Situația deszapezirii in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

