Stiri pe aceeasi tema

- Derek Chauvin, demis din poliție ca și cei trei colegi ai sai, și arestat la sfarșitul lunii mai, ar putea primi o pedeapsa maxima de 40 de ani de inchisoare pentru acest omor, potrivit rechizitoriului depus in instanța. Familia victimei care a murit pe 25 mai a salutat evoluția acestor procese.…

- Fratele lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist alb la Minnesota, in SUA, a facut apel luni la protestatari sa se abtina de la violente, in contextul in care o autopsie independenta a aratat ca el a murit asfixiat, contrazicand raportul oficial, potrivit DPA. Numeroase orase din Statele…

- Situația in Statele Unite este tot mai tensionata din cauza protestelor dupa moartea lui George Floyd, iar președintele Donald Trump amenința ca mobilizarea armatei pentru a calma spiritele. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va 'mobiliza in totalitate' Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa, potrivit Agerpres. 'Situatia din Minneapolis nu mai are…

- Uciderea lui George Floyd, un cetatean american oarecare, de catre mai multi politisti prin folosirea excesiva a fortei a generat o reactie teribila in rindul populatiei, dupa ce postul CNN a difuzat cele 10 minute de adevarata tortura nejustificata, in care americanul de culoare a mai apucat sa repete…

- Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minneapolis care statea cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, in ciuda faptului ca acesta se plangea ca nu mai poate respira, a fost arestat, a anunțat comisarul pentru siguranța publica, John Harrington. Aceasta evoluție a evenimentelor vine in contextul…

- Orașul american Minneapolis e in stare de urgența de la moartea brutala a afro-americanului George Floyd, 46 de ani. Polițistul considerat vinovat pentru decesul lui, Derek Chauvin, 44 de ani, și-a cunoscut victima: au lucrat in același local, scrie NY Post. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz…