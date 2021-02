Situația deceselor provocate de coronavirus în lume Peste 2,36 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (480.567), apoi in Brazilia (237.489), Mexic (171.234), India (155.360) si Regatul Unit (115.529). De asemenea, peste 161,2 de milioane de doze de vaccin anti-covid-19 au fost administrate in cel putin 91 de tari si teritorii. news.ro Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

