Situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava Situatia de la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. La Spitalul Județean de Urgența "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava se cauta soluții pentru tratarea numarului tot mai mare de persoane infectate cu noul coronavirus, dar si pentru pastrarea corpului nou pentru pacienții cu alte afecțiuni. În acest scop, managerul unitații medicale a solicitat o întrunire de urgența între Prefectura, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, Consiliul Județean și Direcția de Sanatate Publica. Corespondenta… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craiova a intrat deja in scenariul roșu. Masca a devenit obligatorie in toate spațiile publice deschise, excepții facand copiii cu varsta sub 5 ani, iar elevii vor invața exclusiv online. Totodata, restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacol și salile de jocuri de noroc se inchid.…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, dr. Alexandru Calancea, a transmis, luni, o solicitare pentru o intrunire de urgența, catre Prefectura, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, Consiliul Județean și Direcția de Sanatate Publica, in vederea ...

- Incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile pentru opt localitati - Bragadiru, Magurele, Popesti Leordeni, Voluntari, Berceni, Domnesti, Dragomiresti-Vale, Stefanestii de Jos - este intre 1,5 si 3 la mia de locuitori si se aplica masurile prevazute in HG nr. 856 din 2020, prevede o hotarare…

- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Galda de Jos, unde au fost depistati cu noul coronavirus 132 de beneficiari si angajati, va fi carantinat, potrivit unei decizii adoptate, sambata seara, in cadrul unei sedinte extraordinare, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Scoala Gimnaziala Zadareni, judetul Arad, a fost inchisa, astazi de dimineata, inainte de a fi primiti copiii la cursuri. Masura a fost luata dupa ce directorul unitatii a primit confirmarea ca este infectat cu virusul SARS-CoV-2. Este in desfasurare o ancheta epidemiologica, potrivit Agerpres. Seful…

- Localitatea Bara din județul Timiș a fost declarata zona roșie de catre Direcția de Sanatate Publica, acest lucru insemnand ca elevii vor trebui sa faca școala on-line. Cu toate acestea, in localitate nu exista internet, astfel ca elevii vor primi temele acasa, pe foi xerox. In Bara exista doar șapte…

- Achiziția de maști de protecție pentru persoanele defavorizate este blocata Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Premierul Ludovic Orban a solicitat judecarea cu rapiditate a contestației privind achiziția de maști de protecție sanitara pentru persoanele…

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis joi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu,…