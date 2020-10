Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a declarat sambata ca ii este rușine ca este antrenorul echipei Dinamo, dupa mediul pierdut cu scorul 0-2 in fața formației Sepsi, Cosmin Contra a avut un discurs dur la adresa propriilor jucatori și a vorbit și despre posibila plecare de la carma echipei. Cosmin Contra, declarație categorica.…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, modificari ale programului etapei a noua a Ligii I.Conform noului program, meciul Dinamo – Astra Giurgiu, care era programat in 31 octombrie, va avea loc in 30 octombrie. In schimb, partida Hermannstadt – Universitatea Craiova se va disputa…

- Meciurile Astra – Sepsi OSK si CFR – AFC Hermannstadt se vor disputa cu incepere de la orele 19.00, respectiv 21.30.Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.Vineri, 11 septembrieOra 18.00 FC Arges – UTA AradOra 21.00 FC Dinamo 1948 – FC […]

- Contra e platit cu 30.000 de euro lunar, preparatorul fizic Reyes ia 11.000 de euro, mai mult decat caștiga Neubert la FCSB. Fotbaliștii nou-veniți au și ei salarii-record in campionat, fara sa fie clar care va fi sursa de venit care o sa acopere toate costurile Dinamo se comporta ca un club care s-a…

- Gheorghe Mulțescu, antrenorul lui Dinamo, considera ca formația din Ștefan cel Mare este vanata, dorindu-se retrogradarea cainilor. Rezultatele de azi din ultima etapa a play-out-ului: Dinamo - Viitorul 1-1, Sepsi - Clinceni 1-0, Hermannstadt - Poli Iași 2-2, Chindia - Voluntari 2-0 Final de play-out!…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a pastrat programarea meciurilor de baraj pentru mentinerea/promovarea in Liga I la 9 si 12 august. Aceasta decizie a fost luata dupa ce 7 din cele 8 echipe din play-out-ul Ligii I s-au aratat de acord cu aceste date. „Comitetul de Urgenta ia act de…

- Ilie Dumitrescu, fost antrenor jucator și antrenor la Steaua, s-a revoltat in direct dupa decizia luat de cluburile din Liga 1 in cazul lui Dinamo. Fostul internațional a vorbit pe un ton ridicat și a gesticulat agresiv, cerand ca FRF sa intervina și sa faca dreptate, acesta dorind un sistem cu 16 echipe…

- Azi, de la ora 17:00, este programata ultima etapa din play-out-ul Ligii 1, urmand a se juca patru meciuri. Dinamo – Viitorul, Hermannstadt – Poli Iași, Sepsi – Clinceni și Chindia – Voluntari se joaca in același timp și vor fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro Situația in play-out-ul din Liga 1 e una complicata.…