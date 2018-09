Situatia de la depozitul ecologic de la Sarbi pe masa ministrului Mediului

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Maramureș, Vlad Emanuel Duruș, a depus o interpelare in aceasta saptamana catre Ministerul Mediului, pe tema depozitului ecologic de la Sarbi-Farcașa. Gestul deputatului vine dupa ce a facut o solicitare pe aceeași tema, in urma cu mai bine de doua saptamani, pe adresa Consiliul Județean…

- Tendinta de depreciere constanta a monedelor emergente importante a afectat si parcursul valutelor de marginea zonei euro. De exemplu, moneda indiana a atins un nou minim istoric de 72,12 rupii/dolar fata de 63,67 rupii/dolar la inceputul anului. Deprecieri semnificative inregistreaza si lira turceasca,…

- Cei doi oficiali au purtat discuții privind stadiul reformei administrative in fiecare dintre cele doua capitale, dar și despre modalitați de imbunatațire a colectarii selective a deșeurilor, proiecte in domeniul turismului și cel medical. Primarul General, Gabriela Firea: “La capitolul managementul…

- Pericol fara precedent in Romania! Autoritațile par depașite de modul in care situația a scapat complet de sub control! Sunt și voci care spun ca specialiștii nu au luat masurile necesare și ca ne așteapta o adevarata tragedie naționala!

- Incidentul s-a petrecut in timp ce Carol Ferdinand se afla alaturi de cațiva prieteni in camera special dedicata jocului. Curentul a trantit o ușa veche, din lemn și sticla, care s-a blocat. Situația i-a speriat pe copii, dar in special pe una dintre prietenele micuțului prinț. In incercarea de a…

- Parlamentarul PNL Alina Gorghiu lanseaza un nou atac la adresa premierului Viorica Dancila, precizand ca incercarile prim-ministrului de a purta un dialog internațional arata amatorism și lipsa de pregatire."In timp ce Viorica Dancila se incurca in capitalele țarilor din Balcanii de Vest,…

- Masurile care se regasesc in ordonanta de urgenta pentru gestionarea deseurilor provenite din ambalaje au rolul de a creste rata de reciclare a acestora, de a indeparta de la depozitare materii prime valoroase si, in final, de a pune Romania pe harta europeana a reciclarii si a economiei circulare,…

- Ordonanta de urgenta privind gestionarea deseurilor provenite din ambalaje, in dezbaterea Guvernului. Actul normativ are ca principal obiectiv cresterea ratei de reciclare, a declarat premierul Viorica Dancila, in ședința de Guvern. In plus, se stabilete un calendar etapizat pentru inlocuirea ambalajelor…