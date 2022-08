Stiri pe aceeasi tema

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), argentinianul Rafael Grossi, a avertizat luni in legatura cu faptul ca situatia de la centrala ucraineana Zaporojie, aflata sub control rusesc, este tot mai periculoasa si a insistat ca este necesar sa se permita accesul expertilor…

- Armata rusa a desfasurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie (sud), aflata sub control rusilor de la inceputul lui martie, si cu care loveste in special raionul Nikopol, a afirmat vineri seful Energoatom, operatorul ucrainean, scrie AFP. ‘Ocupantii rusi au instalat sisteme de…

- Grossi a mai subliniat ca AIEA trebuie sa mearga acolo „cat mai curand posibil” si ca situatia de la fata locului, sub controlul fortelor armate ruse, este „in mod evident insuportabila”. „AIEA este la curent cu informatiile recente din mass-media si din alte parti care indica o situatie in curs de…

- Companiile se confrunta cu numeroase provocari in urma pandemiei de Coronavirus și pe fondul razboiului care a izbucnit in Ucraina. Totuși, aproximativ jumatate dintre companiile chestionate se descurca bine. Acest lucru il arata actualul chestionar de conjunctura realizat de AHK Romania in aprilie…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Ciuca a afirmat ca, in cadrul discutiilor, s-a abordat situatia din Ucraina, fiind analizata posibilitatea agravarii acesteia, in cazul in care fortele…

- Modul in care Romania a gestionat situatia refugiatilor veniti din Ucraina reprezinta un argument puternic pentru faptul ca tara noastra actioneaza deja ca un stat membru Schengen, a declarat astazi ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- In data de 08.05.2022, ininterval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.381 de persoane, dintre care 7.673 de cetateni ucraineni (in scadere cu 15,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.253 cetateni ucraineni (in scadere…