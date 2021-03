Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispoziție de Grupul de Comunicare Strategica, 4.964 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore din cele 35.406 de teste PCR și rapide efectuate in acest interval. In secțiile ATI situația devine tot mai critica. Medicii spun ca nu mai au locuri libele.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca aproximativ 9000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras im prima parte a zilei de vineri. Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9000 s-au retras, vineri, pana in jurul orei 11:00, ceea…

- Rata de incidenta in municipiul Bucuresti a urcat sambata la 3,12 la mia de locuitori, fata de 3,05 in ziua precedenta, cand capitala a intrat in zona rosie, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In scenariul rosu se mai afla judetele Brasov, cu o incidenta de 3,20 cazuri de infectari cu…

- 63 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și care se aflau internate in secțiile ATI din țara au murit in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Conform GCS, este vorba despre 33 barbati si 30 femei, internati in spitalele din Alba, Arges, Arad, Bacau,…

- Reacțiile dupa a doua doza de vaccin pot fi ceva “mai zgomotoase”, spun medici romani care s-au vaccinat. ”Haideți sa va spun ce s-a intamplat cu colegii mei, sau ce s-a intamplat dupa ce toți am facut rapelul. Suntem 500 de persoane care am facut prima doza și care am facut și rapelul. La prima […]…

- O serie de precizari privind rapelul impotriva coronavirusului au venit vineri de la un oficial din Grupul de Comunicare Strategica(GCS), in contextul in care tot mai mulți romani intampina probleme cand vor sa se programeze pentru administrarea celei de-a doua doze a vaccinului. In mod normal, rapelul pentru…

- Scaderea cazurilor de COVID-19 a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, dar cifrele in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, avertizeaza aceștia, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri. Medicii pun pe seama stigmatizarii faptul ca, in ultima perioada, oamenii…