Situația Covid pe județe. Câte cazuri noi au fost raportate în Dolj Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt municipiul Bucuresti – 415 si judetele Timis – 212, Brasov – 120, Hunedoara – 101, Cluj – 93, Ilfov – 90, potrivit datelor transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Doljul are 74 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Cele mai putine cazuri noi s-au inregistrat in judetele Braila – 4, Ialomita – 7, Mehedinti si Vrancea – cate 12, Caras-Severin si Tulcea – cate 13. Distributia cazurilor nou inregistrate in ultimele 24 de ore este urmatoarea: * Alba – 76* Arad – 40* Arges – 30* Bacau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos: Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba11638642,712.Arad13368662,913.Argeș174431393,064.Bacau154291202,085.Bihor167251452,916.Bistrița-Nasaud6872492,197.Botoșani7564911,868.Brașov235661824,669.Braila7434703,2510.Buzau7795311,7811.Caraș-Severin5882712,1912.Calarași5788442,8313.Cluj271544314,6714.Constanța241672505,3115.Covasna4820191,4416.Dambovița13762682,5917.Dolj14305981,9418.Galați141682403,1219.Giurgiu5702912,3920.Gorj4861140,7821.Harghita515580,7322.Hunedoara10854462,2723.Ialomița6154743,1224.Iași251182231,9225.Ilfov213972636,8726.Maramureș9916621,7427.Mehedinți4676271,7128.Mureș14307972,4929.Neamț10492541,3430.Olt8803721,0231.Prahova227251292,5632.Satu…

